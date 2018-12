Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Miranda è partito per le vacanze da giocatore dell’Inter e tornerà dalle stesse da difensore nerazzurro. Il club milanese - si legge su Tuttosport - non ha infatti ricevuto richiesta di trasferimento da parte dell'ex Atletico Madrid, poco utilizzato da Luciano Spalletti nel corso della prima metà della stagione. Non c'è stata una discussione su questo argomento tra calciatore e dirigenti. Quindi, a meno di cambiamenti a gennaio, non esiste la possibilità di una cessione. Nessuno sviluppo concreto, dunque, alla possibilità di un ritorno di Miranda in patria, situazione rafforzata dal fatto che il Flamengo, uno dei pretendenti del giocatore nerazzurro, ha fatto un’altra scelta, con l’acquisto di Rodrigo Caio.