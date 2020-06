Inter, nessuna voglia di stravolgere la squadra. Il piano di Marotta e Ausilio

Consolidare i rapporti con i club amici, puntare molto su scambi e settore giovanile, provare a migliorare la rosa senza stravolgerla ulteriormente e come sempre avvenuto negli anni scorsi. Il diktat lanciato dall'ad Beppe Marotta circa un mese fa comincia a prendere forma. Se qualcuno si aspetta di vedere colpi a gogò, nel prossimo mese di settembre, è totalmente fuori binario rispetto a quelle che sono le intenzioni dell'Inter nel calciomercato estivo. Anzi, giusto dire che potenziali acquisti al momento non previsti, lo diventerebbero solo e soltanto in caso di partenze pesanti. Vedi Lautaro Martinez: con 111 milioni di euro, ammesso che saranno questi i soldi sborsati dal Barcellona per avere il Toro di Bahia Blanca, se aggiunti all'incasso generato dalla cessione di Mauro Icardi, la possibilità di spesa del club nerazzurro diventa spaventosa e perciò spendere si dovrà. Ma, se al contrario, l'argentino dovesse restare, la questione cambia e di parecchio anche. C'è tutto un discorso legato anche ai riscatti che l'Inter conta di ottenere mediando con le rispettive società, come avvenuto per l'ex capitano con il PSG. Alcuni di sicuro non andranno in porto (Joao Mario e Lazaro) e perciò bisognerà trovare nuove strategie per fare cassa, per la fumata bianca di altri che poi è uno come nel caso di Perisic, è solo questione di tempo. In generale, gli obiettivi di mercato prevedono tre profili per reparto: un centrale di difesa, un esterno, un centrocampista e un attaccante. Saranno settimane di studio e tentativi di anticipo sui target più appetiti, dopo le quali insomma tutto sarà molto più chiaro.