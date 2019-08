Inter, niente Dzeko: tutti i nomi sul taccuino di Marotta per l'attacco

© foto di Imago/Image Sport

Con il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma, l'Inter dovrà cercare un'altra punta da regalare a mister Conte. Come riportato da Sky le alternative sono tante per i nerazzurri: da tempo piace Ante Rebic, ma l'Eintracht chiede oltre 40 milioni di euro. Più facile arrivare a Fernando Llorente, svincolato di lusso che Conte conosce benissimo. Difficilissima la pista Timo Werner, perché l'attaccante del Lipsia ha un solo anno di contratto e vuole andare in scadenza per andare al Bayern Monaco il prossimo anno. Un altro nome potrebbe essere quello di Alexis Sanchez, ai margini del progetto del Manchester United. Infine l'ultimo nome è quello di Arkadiusz Milik: con il Napoli potrebbe andare in scena uno scambio con Mauro Icardi.