Inter, niente fretta per Emerson Palmieri ma Marotta è già pronto a trattare la formula

L'Inter non ha fretta di chiudere il secondo colpo per le fasce ma si è già messa al lavoro contattando ieri in via ufficiale il Chelsea per Emerson Palmieri. L'ottimismo tra le parti è alto, visto che gli interessi convergono, ora va trovata l'intesa sulla formula. I Blues spingono per la cessione a titolo definitivo, Marotta tratta per il prestito con diritto di riscatto per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.