Inter, niente Hellas Verona per Dimarco: sul classe '97 resta il Torino

Sfuma l'opzione Hellas Verona per Federico Dimarco. Come sottolinea FcInterNews.it, il futuro del laterale classe 1997 di proprietà dell'Inter resta ampiamente in discussione dopo l'accordo tra i gialloblù e Danko Lazovic, svincolato dopo l'esperienza al Genoa. Su Dimarco oggi sembra esserci il Torino, anche questa situazione potrà essere vagliata solo a ridosso della chiusura del mercato, mentre il Bologna valuta altre piste per rinforzare le fasce.