Inter, niente Kanté a gennaio ma dal Chelsea potrebbe arrivare uno tra Emerson e Alonso

Secondo Tuttosport per l'Inter sarà impossibile puntare sull'acquisto di Ngolo Kanté nel corso del mercato di gennaio. Troppi alti i costi per provare a investire su di lui a metà stagione. Oltre a un attaccante da affiancare a Lukaku, i nerazzurri torneranno alla carica per l'acquisto di un esterno mancino. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi in uscita dal Chelsea, sono i due nomi su cui Marotta e Ausilio proveranno a puntare.