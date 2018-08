© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna multa in arrivo per Radja Nainggolan dopo la nottata in discoteca di venerdì scorso. Il giocatore, essendo infortunato, non aveva obblighi e sabato si è presentato regolarmente all'allenamento, mettendosi a disposizione di Spalletti. A riportarlo è il Corriere della Sera.