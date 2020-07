Inter, niente rivoluzioni in attacco: Conte vuole tenere Lautaro Martinez e acquistare Dzeko

Antonio Conte vuole rendere la sua Inter vincente e, per questo, è a caccia di uomini di personalità ed esperienza. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro intende innanzitutto trattenere Lautaro Martinez a Milano. Dunque, l'intenzione è quella di non stravolgere l'attacco, lasciando in prestito Esposito e mettendo il mirino su Edin Dzeko: è lui l'attaccante di carisma che il tecnico salentino vuole per completare il reparto.