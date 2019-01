Inter, niente Sampdoria per Vanheusden: il belga resta allo Standard

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che Joachim Andersen piaccia all’Inter non è un mistero. Il centrale della Sampdoria è sul taccuino dei nerazzurri da parecchio tempo e qualora Joao Miranda dovesse davvero lasciare Appiano Gentile, Piero Ausilio e Beppe Marotta potrebbero provare l’affondo decisivo per il giocatore blucerchiato già a gennaio. Ma tra le carte utilizzabili per convincere Massimo Ferrero a lasciar partire il proprio gioiello non ci dovrebbe esserci quella di Zinho Vanheusden. In primis per volontà dell’Inter che non intende dilapidare un talento dall’avvenire sempre più certo. E poi perché il giocatore di Hasselt, in prestito allo Standard Liegi fino al termine della stagione, è diventato ormai un pilastro della squadra allenata da Michel Preud'homme. La speranza di Zinho sarebbe d'altronde quella di restare a Liegi, sempre in prestito, per una ulteriore stagione, sino al giugno del 2020 e non a quello del 2019. Per crescere, maturare e raggiungere poi il suo sogno: l’Inter.