Inter, niente sconti al Barcellona per Lautaro: no a 80 milioni più un giocatore

Il Barcellona ha in Lautaro Martinez l'obiettivo numero uno per la prossima stagione e dopo le affermazioni di Messi resta da capire se il 10 nerazzurro si sbilancerà, in un senso o nell'altro. La cosa certa è che il club milanese, a prescindere da ciò che il Coronavirus causerà al mercato, non farà sconti e ha rispedito al mittente la proposta da 80 milioni più un giocatore. Sul tavolo resta quindi l’offerta di 90 milioni cash più due giocatori, con Semedo o Junior Firpo contropartite più indicate a soddisfare le richieste di Marotta e Ausilio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.