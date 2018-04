Inter, niente Torino per D'Ambrosio: discorso aperto per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Torino per Danilo D'Ambrosio, nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero tra i principali obiettivi del club granata. L'esterno nerazzurro ha un discorso aperto per il rinnovo del contratto con i nerazzurri, attualmente in scadenza nel 2021, che potrebbe essere adeguato e, forse, allungato, grazie alle buone prestazioni mostrate nel corso della stagione in corso. A riportarlo è FcInterNews.