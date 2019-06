© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su Andrea Pinamonti, 20enne attaccante reduce da un ottimo Mondiale Under 20 con la nazionale italiana. L'Inter crede nel ragazzo, per questo la prima opzione è un secondo anno di prestito dopo quello vissuto al Frosinone.

Niente Zaniolo-bis. Se in zona 30 giugno ci fosse la necessità di chiudere il discorso plusvalenze e Pinamonti fosse l’ultima carta in mano, la dirigenza nerazzurra valuterebbe il sacrificio. L’Inter non vuole ripetere un nuovo caso Zaniolo, quindi l’eventuale cessione dell'attaccante sarebbe accompagnata dalla recompra.