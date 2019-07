© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine de Il Corriere della Sera di oggi arrivano importanti novità di mercato sull'Inter. Oltre alla pista Lukaku, per i nerazzurri c'è infatti anche quella che porta ad Edin Dzeko, attaccante che la Roma valuta 20 milioni di euro. Una cifra che l'Inter non ha intenzione di spendere. Se i giallorossi non dimezzeranno le richieste, la società meneghina è disposta anche ad aspettare gennaio per far suo l'attaccante bosniaco (in scadenza nel 2020) a costo zero.