Inter, no al riscatto di Cancelo e Rafinha: la spiegazione di Spalletti

Niente riscatto per Cancelo e Rafinha. L'ha spiegato Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, nel corso dell'ultima conferenza stampa stagionale ad Appiano Gentile: "Va fatta chiarezza: il settlement agreement è stato firmato dalla precedente proprietà. Noi lo ereditiamo e lo rispettiamo. I conti devono tornare e per questo la società va risanata come accade a tutti i club. Sarà lavoro degli specialisti. Quando sarà fatto poi si potrà investire qualcosa in più. Diventa difficile fare nomi altisonanti come già successo. Non è detto che non ci si possa arrivare, ma passa tutto dalle partite giocate e dai vari momenti che si attraversano. Cancelo e Rafinha non si possono riscattare proprio per questo. Funziona così. Sennò si spande e si spende con battute e risate. Ma non è questa la realtà".

