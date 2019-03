© foto di PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui l'Inter dovesse vincere contro l'Eintracht e nel derby contro il Milan senza la presenza di Mauro Icardi, sarebbe molto complicato per l'argentino rientrare nello spogliatoio anche in caso di scuse pubbliche e private. I compagni si sono compattati senza di lui e nel caso di doppio successo difficilmente accetterebbero un suo reintegro e dunque un ritorno in campo per Maurito potrebbe rivelarsi impossibile.