Inter, no di Cavani: il Matador attende di conoscere il futuro di Neymar

Edinson Cavani ha detto no all'Inter. Altra brutta notizia, nel mercato degli attaccanti, per i nerazzurri, visto che dopo l'incontro con il suo fratello-agente, il Matador ha deciso di aspettare nuovi sviluppi relativi al futuro del suo compagno di squadra Neymar.

Tempi lunghi - L'ex Napoli è legato al Paris Saint Germain fino al 2020 e se il brasiliano dovesse lasciare Parigi tornerebbe a essere protagonista al 100% insieme al suo amico Mbappé e per questo vuole aspettare, allungando i tempi di un'eventuale cessione, con l'Inter che però non può attendere. Per il momento dunque niente da fare, Antonio Conte non avrà il Matador. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.