Inter, nodo rinnovo automatico per Matic ma è lui l'obiettivo per gennaio

L'Inter va a caccia di un centrocampista in vista di gennaio e il nome di Nemanja Matic è sempre in cima alla lista di Marotta e Ausilio. Il calciatore serbo è in scadenza con il Manchester United nel giugno del 2020, anche se i Red Devils hanno una clausola che prevede il rinnovo automatico al 2021 da esercitare qualora ci sia l'interesse di trattenerlo in Premier. Il calciatore gradirebbe l'opzione interista ma tutto dipende dalla volontà degli inglesi. Nel caso in cui non volessero trattenerlo, con un piccolo indennizzo potrebbe lasciare l'Old Trafford. Se non così fosse, si cambierà obiettivo stando molto attenti a non sbagliare come accaduto in passato nel corso del mercato di riparazione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.