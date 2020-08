Inter, Nombele l'uomo scelto per affiancare Eriksen: Skriniar la contropartita tecnica

Tanguy Ndombele è il primo obiettivo per il centrocampo dell'Inter. È lui l'uomo scelto per supportare Eriksen nel 3-4-1-2 studiato da mister Conte, che si affiancherebbe così a Nicolò Barella e Sandro Tonali (altro colpo dell'estate). Per arrivare a Ndombele sarà necessario sacrificare una pedina importante e il prescelto sembra Milan Skriniar, in uno scambio alla pari proprio con gli Spurs. Il difensore non vorrebbe lasciare l’Inter, ma ormai anche le gerarchie in difesa sembrano cambiate e lo slovacco non è più incedibile. Lo riporta Tuttosport.