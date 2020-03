Inter, nome nuovo per il centrocampo. Piace Locatelli del Sassuolo

L'Inter continua a guarda in casa Sassuolo per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come si legge su Tuttosport infatti il nome nuovo è quello dell'ex milanista Manuel Locatelli. Il capitano dell'Under 21 è monitorato dall'Inter e potrebbe diventare un'ottima alternativa a Brozovic, considerando che Borja Valero a fine stagione dovrebbe salutare Appiano.