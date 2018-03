Inter, nomi e ipotesi di un mercato quanto mai indefinito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimi sprazzi di amichevoli in patria. Tra chi è già pronto a rientrare e chi lo farà solo a fine settimana, rimane fisso in testa il cruccio dell’Europa. Quella più ambita, che porta nelle casse dei club partecipanti un bel po’ di quattrini da spendere sul mercato. Non solo, certo, ma è all’aspetto della rosa che corre subito il pensiero da parte di chi gestisce il denaro. Se il calciomercato non si ferma mai, in fondo, un motivo c’è. Vuol dire fare programmazione, costruire progetti lungimiranti e possibilmente anche vincenti a stretto giro. Lo impongono storia, tradizione e pure un passato recente tremendo. L'ultimo trofeo, l’attuale vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, lo alzò al cielo di Roma nella lontana stagione 2010-11: era la settima Coppa Italia, vinta contro il Palermo in finale. Quindi il nulla. La stagione in corso è la sesta consecutiva senza Champions League. Andatelo a dire a chi nel 2010 mise in ginocchio il mondo intero. A chi, circa otto anni fa, scrisse nuovamente il nome dell’Inter sulle pagine più nobili del football.

Nel frattempo piovono nomi, a proposito di programmazione. Molti dei quali sono in casa. Cancelo, per esempio, divenuto elemento imprescindibile per lo scacchiere interista e, per questo, da riscattare a ogni costo. O quasi. L’accordo con il Valencia, che ruota attorno a una cifra vicina ai 40 milioni di euro, implica una decisione da prendere entro il 31 maggio. Troppo presto se si considera l’obbligo di chiudere in pareggio il bilancio. Comparata alle cifre che ultimamente girano sul mercato, quella associata al portoghese sarebbe in effetti poca cosa. La prospettiva cambia considerevolmente non appena la si raffronta al totale speso la scorsa estate dal club di Corso Vittorio Emanuele: circa 90 milioni di euro. Praticamente poco più del doppio.

Segue Rafinha, non al top, eppure già decisivo nella nostra Serie A. Anche qui i numeri sono un tantino alti, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui Ausilio voglia ridiscutere l’accordo preso in gennaio col Barça. Gira che ti rigira si arriva a Icardi, tenuto d’occhio da mezzo pianeta. Rapporti non idilliaci con Wanda a parte, un predatore d’aria di rigore così il Real Madrid lo prenderebbe al volo. Stesso dicasi per PSG e United. Per non parlare dell’interessamento del Bayern e del Chelsea. Il rinnovo, sempre che arrivi davvero, risulterebbe uno step puramente marginale. Ciò che conta e che pesa, per Icardi e per tutti, è indubbiamente la qualificazione alla massima competizione europea. Anche per Spalletti che avrà pure firmato un contratto biennale, ma se le cose dovessero andare come nessuno si augura, non è scontato che cominci a guardarsi intorno anzitempo.

Di de Vrij (battute finali), Asamoah (accordo totale) e Lautaro Martinez (ormai nerazzurro) si è detto tutto e anche di più. Sabatini difficilmente si lascia scappare parametri zero tanto appetibili e, in tal senso, si è mosso personalmente per assicurare all’Inter un mix di talento ed esperienza. Adesso il focus si sposta sulla linea mediana, vera incognita guardando anche alla probabile cessione di Brozovic. Da Jankto a Barella, passando per Pastore, Strootman, Bernard e Nandez Acosta, i nerazzurri monitorano una quantità di profili e ipotesi perfino esagerata se non fosse che non è ancora del tutto calcolabile il budget a disposizione nella finestra di mercato estiva.

Al termine del girone d’andata, la squadra occupava la terza piazza in graduatoria. Dopo maremoti e cataclismi, l’Inter è ora quarta, con il derby da recuperare e comunque in piena linea con i propri obiettivi. E pensare che il quarto posto di due anni fa, oggi varrebbe il paradiso. Nelle ultime dieci gare, tante quanto ne mancano in tempi attuali, la Beneamata ottenne sedici punti sui trenta in palio, affrontando tre big del campionato (Roma, Lazio e Napoli). Difficile dire se a Spalletti basterebbero per brindare a maggio. L’attenzione però non sarà mai abbastanza: ci vuole un attimo per ritrovarsi indietro anni luce da un traguardo che, nonostante tutto, appare ancora maledettamente lontano.