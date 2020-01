© foto di Giacomo Iacobellis

Non convince e non piace all'Inter la proposta avanzata nelle scorse ore da parte del West Ham per Gabriel Barbosa. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, gli Hammers hanno messo sul piatto un prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Offerta non consona alle richieste nerazzurre e rispedita al mittente. L'Inter infatti vuole monetizzare e in fretta dalla cessione del goleador brasiliano: ecco perché la pista più calda al momento resta quella che porta al Flamengo, che però deve darsi una mossa. Il tempo stringe e l'Inter vuole incassare il tesoretto di Gabigol per regalarsi i rinforzi richiesti da Conte per gennaio.