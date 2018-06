Inter, non si molla Dembélé. William Carvalho è l'alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter sogna Mousa Dembélé, il quale però sembra più attratto dalla Cina e dai ricchissimi contratti che arrivano dal paese asiatico. Per questo i nerazzurri cercano di convincere il giocatore attraverso Suning: l'idea è convincere il belga a vestire la maglia nerazzurra fino al 2020 per poi andare allo Jiangsu. Intanto c'è il Beijing Gouan pronto a prenderlo subito. Nel caso il giocatore del Tottenham non si convincesse l'alternativa è William Carvalho, fresco di risoluzione di contratto con lo Sporting Lisbona.