Inter, non si molla Strootman. Sprint per Dalbert

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“L’Inter non molla ancora Strootman. Sprint per Dalbert”. Questo il titolo che propone La Gazzetta dello Sport in merito al mercato dei nerazzurri, che restano sulle tracce del centrocampista della Roma nonostante il recente rinnovo contrattuale. Il calciatore olandese ha una clausola rescissoria di circa 45 milioni di euro valido sia per l’estero sia per l’Italia, l'Inter di Luciano Spalletti potrebbe lavorare per avere l'ok del calciatore. Intanto c'è il pressing sul fronte Dalbert: il ds Piero Ausilio cerca di chiudere velocemente con il Nizza per il terzino brasiliano che piace a Sabatini e a Spalletti.