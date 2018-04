Inter, non solo Asamoah: ieri si è parlato anche del rinnovo di Candreva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah, e non solo. Ieri Federico Pastorello, agente del ghanese in scadenza di contratto con la Juventus, era ad Appiano per definire il trasferimento all'Inter in estate. Sul tavolo, però, non vi era solo la trattativa per Asamoah: secondo quanto riferito da La Stampa, si è parlato anche del rinnovo del contratto di Antonio Candreva, in scadenza nel 2020 e che dovrebbe essere prolungato fino al 2021.