Non solo Ashley Young per l'Inter. Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, resta aperta la trattativa col Chelsea per Marcos Alonso. Il club di Stamford Bridge, infatti, non avrebbe chiuso la porta a un'eventuale cessione in prestito durante il mercato di gennaio, anzi tutt'altro sarebbe propenso a liberare l'ex Fiorentina in direzione Milano.