© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco spazio in nerazzurro per Federico Dimarco. Il difensore, che gode comunque della stima di Antonio Conte, potrebbe lasciare l’Inter. Secondo quanto riportano i colleghi di Fcinternews.it, il Cagliari lo vorrebbe per la prossima stagione mentre per il campionato in corso avrebbero manifestato interesse Bologna, Verona e Genoa.