Inter, non solo Brazao: in Brasile piace anche Lucas Ribeiro del Vitoria

Non solo Gabriel Brazao. Sul taccuino dell'Inter in Brasile, spiega oggi Tuttosport, c'è anche il difensore centrale del Vitoria, Lucas Ribeiro. Diciannove anni, il giocatore piace anche a Napoli e Roma ma i nerazzurri sono interessati: cartellino da 5 milioni di euro, è pronto a essere protagonista nel Sub-20 e per questo i nerazzurri vorrebbero anticipare il colpo.