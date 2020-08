Inter, non solo Conte: è in bilico anche il futuro del ds Piero Ausilio. Sullo sfondo c'è la Roma

Non solo Antonio Conte, in casa Inter non è scontata neanche la permanenza del ds Piero Ausilio. Il dirigente, come riporta Sky Sport, sta facendo le sue valutazioni per decidere il proprio futuro, slegate dal nome dell'allenatore nel 2020-2021.

Ausilio ha un contratto con l'Inter fino al 2022, ma è finito nel mirino della nuova Roma di Friedkin e, dopo ben 15 anni a Milano, potrebbe quindi anche decidere di cambiare squadra.