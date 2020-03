Inter, non solo Coutinho: il Barcellona offre anche Semedo per arrivare a Lautaro Martinez

Il Barcellona, anche in questo periodo di piena emergenza Coronavirus, non abbandona la pista che porta a Lautaro Martinez e secondo quanto riportato da Tuttosport è pronto a offrire non solo Coutinho ma anche Semedo per arrivare all'argentino. Per il momento però il club nerazzurro non vuole trattare, visti i tanti problemi extracalcio che il mondo sta affrontando.