© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Curiosità statistica dalla Dacia Arena: nonostante Daniele Padelli sia alla terza stagione nella rosa dell’Inter, quella di oggi contro l’Udinese è la sua prima presenza in Serie A con la maglia dell’Inter. Fin qui, infatti, per lui soltanto due presenze in Coppa Italia con il nerazzurro addosso. Prima in campionato con l'Inter anche per un altro nuovo acquisto, oltre ad Eriksen: Victor Moses.