Inter, non solo Eriksen: in uscita anche Nainggolan e Vecino. In dubbio il futuro di Perisic

Tra entrate e uscite, si prevede un gennaio di via-vai in casa Inter. Sulla lista partenti, oltre a Christian Eriksen, c'è Radja Nainggolan, da tempo ai margini del progetto, sul quale ci sono Fiorentina, Sassuolo e soprattutto Cagliari. Secondo La Gazzetta dello Sport, bisogna trovare la cifra giusta per il via libera ad un nuovo prestito.

Gli altri. In uscita, poi, resta Matias Vecino, per il quale invece non ci sono operazione concrete. Ivan Perisic, invece, potrebbe restare, è a metà del guado e il suo futuro non è ancora chiaro.