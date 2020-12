Inter, non solo Gervinho per Pinamonti: tra le ipotesi ci sono anche Zaza e Lasagna

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per sistemare l'attacco di Conte in vista della seconda parte della stagione, oltre al "solito" Gervinho, l'Inter avrebbe pensato anche a Zaza del Torino e Lasagna dell'Udinese, con la possibilità di inserire nell'affare uno scambio con Pinamonti. Per il momento però non si trattano di piste calde e i nerazzurri non perdono di vista nemmeno Giroud che da tempo sarebbe la prima opzione anche se adesso è titolare nel Chelsea e dunque più lontano da un possibile addio.