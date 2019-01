Inter, non solo Godin: obiettivo Mangala, ma c'è anche il Galatasaray

© foto di J.M.Colomo

Dopo l'uruguaiano Diego Godin dell'Atletico Madrid, l’Inter sta ragionando su un altro difensore centrale in scadenza, il francese Eliaquim Mangala del Manchester City. Tuttosport sottolinea come sia una opzione per fine stagione, ma anche opportunità low-cost a gennaio in caso di partenza di Miranda. Su Mangala, però, nelle ultime ore è piombato il Galatasaray di Terim, interessato a prendere il giocatore per sei mesi, pagando parte del ricco ingaggio (quasi sei milioni di euro).