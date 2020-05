Inter, non solo i nerazzurri temono il ritiro lungo senza garanzie di ripresa

La voglia di riprendere a giocare, contro il timore persistente di tornare in campo. E adesso anche la possibilità che si vada in ritiro fino alla ripartenza. Un nuovo e lungo isolamento che va a sommarsi ai precedenti. Specie per chi si è spostato da Milano come Lukaku, Eriksen, Young e gli altri, un altro periodo di clausura potrebbe rivelarsi pesantissimo da assorbire dal punto di vista psicologico. Lo scenario assume contorni ancora più bui laddove i calciatori potrebbero rinchiudersi senza neppure sapere se in campo ci si tornerà davvero. Al momento non ci sono date certe per un eventuale restart della Serie A e questo non fa piacere a nessuno.

Viene chiesto ai club di procedere con misure iper restrittive volte a contenere l’espansione epidemica, perché sì i club vorrebbero adesso riprendere da dove ci si era fermati, ma a che prezzo? Ecco perché i nerazzurri, come verosimilmente i colleghi del massimo campionato italiano, rimangono in apprensione. Per di più dalle parole dei ministri legati allo sport e agli eventi pubblici, si rimane ancora più scettici: basterà infatti che si registri un contagio durante la “Fase 2” del campionato, perché l’intera squadra di appartenenza debba mettersi in quarantena. Come a dire: volete riprendere a giocare? Prego, ma è facile che si dovrà fermare ancora e questa volta definitivamente. La partita, quella del dialogo, continua. Chissà se ne verrà fuori un vincitore.