Inter, non solo Icardi: nei prossimi giorni vertice per il futuro di Miranda

Non solo l'incontro tanto atteso per il rinnovo di Mauro Icardi in casa Inter, ma anche quello che servirà per fare il punto sul futuro di Joao Miranda. L'agente del giocatore è atteso nei prossimi giorni presso la sede nerazzurra per chiarire la posizione del difensore centrale. L'Inter vuole sapere se vuole realmente lasciare Spalletti fin da questo mercato di gennaio, considerando che lo stesso allenatore ha dichiarato negli scorsi giorni che a parole non gli ha mai chiesto di essere ceduto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.