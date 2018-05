Inter, non solo Kondogbia. Il Valencia chiede Eder

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Valencia è pronto a chiedere Eder: stando al Corriere dello Sport ci sarebbe già stato un contatto con l’entourage del giocatore, con primi discorsi su ingaggio, non inferiore a quello attualmente percepito dall’Inter, e durata del contratto, fino al 2022, un anno in più rispetto a quello in essere. Tra i club i rapporti non sono ai massimi storici e la richiesta nerazzurra dovrebbe aggirarsi sulla decina di milioni, naturalmente per un addio a titolo definitivo.