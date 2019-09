© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E’ la conformazione offensiva il vero dubbio che tiene vivi i discorsi di formazione dell’Inter rispetto all’impegno di questa sera contro la Lazio. I due scenari riguardano da un lato la riconferma della coppia composta da Lautaro Martinez e Lukaku, e dall’altro la chance dal primo minuto che potrebbe essere offerta a Politano dopo l’ottimo impatto e la grande attitudine palesata nelle circostanze in cui ha avuto spazio. Qualora dovesse essere scelto l’ex Sassuolo, è più che probabile l’accoppiata con Sensi alle spalle del centravanti belga, con l’obiettivo di fornire maggiore copertura alla linea mediana e di infastidire tra le linee il 3-5-2 di Inzaghi costringendo i centrali avversari all’uno contro uno.

Non sarà ancora il momento di Alexis Sanchez, specie dopo il chiarimento sulla questione firmato da Conte in conferenza stampa, mentre sono da valutare anche le scelte legate ai due esterni. Candreva scalpita per rientrare dal primo minuto sulla destra, mentre sulla corsia mancina potrebbe arrivare il turno di Biraghi per dare una pausa ad Asamoah.