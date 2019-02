Inter, non solo l'idea Dybala: per il dopo Icardi piacciono Zapata e Cavani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Paulo Dybala: l'Inter, che dopo quanto successo ieri vede Mauro Icardi come possibile partente, sonda il mercato per un sostituto, oltre al 10 della Juve con cui si potrebbe pensare a uno scambio. Secondo quanto riferito da Tuttosport, due nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta sono quelli di Duvan Zapata ed Edinson Cavani Primi approcci con l'entourage di Zapata, che l'Atalanta non cederà a basso prezzo, mentre il Matador guadagna tanto, 10 milioni di euro.