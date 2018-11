© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ozan Kabak (18) è uno degli obiettivi dell'Inter per potenziare la difesa. L'edizione odierna di Tuttosport aggiorna la situazione in merito al calciatore del Galatasaray, che interessa anche ad altri top club europei come Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Roma. Il club di Istanbul lo valuta 20 milioni, anche se potrebbe esserci un cavillo nel contratto per liberarsi a 7.5 milioni. Il ragazzo ha già detto no a club francesi e tedeschi di seconda fascia, mentre l’Inter vorrebbe bloccarlo in anticipo e a gennaio punta alla collaborazione di un club amico per portarlo in Italia e iniziare a fargli fare esperienza in Serie A.