© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Lautaro Martinez nel mirino del Manchester City. Ieri in Inghilterra si è diffusa la voce sull'idea dei Citizens di proporre all'Inter uno scambio tra Joao Cancelo e l'attaccante argentino. Sempre da oltremanica, arrivano ulteriori dettagli sulle manovre a cui pensano i Citizens: fari puntati su Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha rinnovato un anno fa, ora il club di Guardiola sarebbe pronto a offrire il terzino portoghese per tentare l'Inter.