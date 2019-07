Non solo Romelu Lukaku. L'Inter sarebbe disposta ad offrire al Manchester United il cartellino di Radja Nainggolan più la somma cash di 10 milioni di sterline per cercare di portare a Milano Nemanja Matic, in rotta con Solsjkaer e disposto ad accettare una nuova destinazione. Questo il nuovo scenario di mercato rilanciato da ESPN, che inserisce anche il Milan nella corsa al centrocampista serbo. Lo riporta Fcinternews.it.