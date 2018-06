Inter, non solo Malcom: quattro alternative per l'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è solo il brasiliano Malcom nel mirino dell'Inter. Per il giocatore del Bordeaux potrebbe scatenarsi una vera e propria asta e per questo motivo il club nerazzurro si guarda intorno alla ricerca di alternative: i profili seguiti sono quelli di Federico Chiesa, Memphis Depay, Matteo Politano e Domenico Berardi. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.