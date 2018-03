Inter, non solo Martinez: si pensa nuovamente a Lamela

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lautaro Martinez (20) arriverà all'Inter durante la prossima estate, ma i nerazzurri pensano anche a un altro argentino per potenziare la rosa di Luciano Spalletti. Oltre la punta del Racing Avellaneda, il club meneghino è tornato a pensare a Erik Lamela, ex trequartista della Roma che veste la maglia del Tottenham dal 2013. L'edizione odierna del freepress Leggo sottolinea come il classe '92 sia un pallino di Walter Sabatini.