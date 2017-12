Inter, non solo Mkhitaryan: si continua a monitorare anche Deulofeu

© foto di NewsPix/Image Sport

Henrikh Mkhitaryan (28) continua a essere un obiettivo dell'Inter, ve lo abbiamo raccontato. Secondo Tuttosport, comunque, la società nerazzurra valuta anche le alternative nel caso in cui non si dovesse trovare la quadra per l'ex Dortmund: oltre a Simone Verdi, occhio sempre a Gerard Deulofeu (23) che potrebbe salutare Barcellona a titolo temporaneo.