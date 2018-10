Inter, non solo Modric e Barella: i nerazzurri seguono Veretout

Fonte: fcinternews.it

Oltre ai già citati Modric, De Jong e Barella, l'Inter monitora anche molti altri profili per il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, 007 nerazzurri hanno visionato e continueranno a farlo anche in futuro Tousart e Ndombelé del Lione. Sul taccuino è segnato in rosso anche il nome di Veretout della Fiorentina, senza dimenticare il giovanissimo Tonali del Brescia e Palacios del River Plate (20 anni e una clausola rescissoria da 15 milioni che probabilmente sarà raddoppiata a breve).