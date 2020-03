Inter, non solo Musso: per il ruolo di vice-Handanovic si pensa anche a Sepe

vedi letture

Non solo Juan Musso. L'Inter continua a studiare il mercato dei portieri per trovare il secondo (e anche il futuro erede) di Samir Handanovic in vista della prossima stagione. Tra le idee dei nerazzurri, secondo quanto riporta Sky Sport, c'è anche Luigi Sepe, estremo difensore attualmente in forza al Parma.