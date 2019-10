Inter, non solo Rakitic: contatti col Barcellona anche per Vidal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'Inter li vuole", con l'immagine di Ivan Rakitic e Arturo Vidal in copertina. E' così che apre Mundo Deportivo in prima pagina, dando spazio dunque al calciomercato in vista di gennaio. Secondo il quotidiano catalano, ci sono già stati dei contatti tra il club nerazzurro e il Barcellona, che di par suo preferirebbe vendere il croato e non l'ex Juventus, anche se il prezzo fissato è da 35 milioni di euro.