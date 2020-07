Inter, non solo suggestioni da sogno: il mercato si sta delineando

Esercizio fiscale o qualcosa di più? La bomba deflagrata nella tarda serata di ieri che avvicina Messi all’Inter ha di fatto squassato ogni dinamica di mercato razionale associata al club nerazzurro, andando a catalizzare ogni sorta di interesse nei confronti delle motivazioni che hanno portato il padre del fuoriclasse argentino ad investire a Milano. La tassazione agevolata è una tematica di assoluto rilievo, tanto da avere contribuito a suo tempo al trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus: di certo l’eventualità che Messi possa lasciare il Camp Nou con l’Italia come possibile destinazione risulterebbe altrettanto irreale, al punto che le smentite sono piovute a getto continuo ed inequivocabile. Per adesso l’unico aspetto che è dato conoscere è legato proprio agli investimenti immobiliari “di famiglia” senza nessun genere di implicazione calcistica. Ad ogni modo, in casa Inter si monitora il futuro ad ampio raggio senza fossilizzarsi oltremodo su trattative ai limiti della realtà, anche se le prime verifiche non hanno portato a bollare ogni rumor alla stregua di fake news come sarebbe stato immediato e naturale fare. Gli obiettivi restano ben delineati, a partire da Tonali per il quale i nerazzurri mantengono una posizione di sostanziale vantaggio rispetto ad ogni sorta di concorrente, passando per l’esterno mancino che andrà ricercato sul mercato continentale e fino ad arrivare a scandagliare i “simil Kante” che il panorama calcistico andrà a proporre. Senza voli pindarici, in casa Inter si sta programmando un futuro ad alto livello.