Inter, non solo Tonali: per la regia piace anche Alena del Barcellona

Non solo Sandro Tonali per la regia dell'Inter del futuro. Nel caso in cui Lautaro Martinez volesse infatti andare la Barcellona i nerazzurri sono pronti a chiedere Carles Alena che in molti paragonano a Pirlo. 22 anni, ora al Betis, ma già 39 presenze in blaugrana, per un'idea molto affascinante per l'Inter. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.