© foto di J.M.Colomo

L'Inter, oltre ad Arturo Vidal del Bayern Monaco, non smette di pensare al possibile ritorno di Mateo Kovacic. L'approdo del croato in nerazzurro, dove è stato lanciato nel grande calcio prima di passare al Real Madrid, potrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto ma l'addio di Joao Mario per 30 milioni cash (ci sono West Ham, Wolverhampton, Sporting Club de Portugal e Betis Siviglia) potrebbe portare a un investimento forte sul calciatore croato, scrive Leggo.